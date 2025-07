Zootiere Wieso tötete Nürnberger Tiergarten gesunde Paviane?

Wieso hat der Tiergarten die Zahl der Tiere nicht schon früher begrenzt?

Das hat der Tiergarten laut Encke getan: Seit 2011 seien insgesamt 16 Tiere in den Pariser Zoo und einen Zoo in China umgezogen. Früher seien außerdem große Gruppen an einen Zoo in Spanien abgeben worden, der neu mit der Haltung angefangen habe. Diese Optionen bestehen nun nicht mehr. "Jeder einzelne Zoo hat seine Kapazitäten zurzeit erreicht", sagt Encke.