Zootiere: Neue Bewohnerin mit rotem Fell im Zoopark

Ein dort veröffentlichtes Video zeigt, wie das zur Familie der Katzenbären zählende Tier die neue Umgebung erkundet und dort erste Snacks verputzt. Zur offiziellen Eröffnung der neuen Anlage am Montag können Besucherinnen und Besucher nicht nur Lilli beobachten, sondern ein ganzes Programm rund um die Tierart erleben.