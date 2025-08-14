Zootiere: Löwenbaby stirbt in Nürnberger Tiergarten

Die asiatische Löwin Aarany und Kater Kiron hatten sich den Angaben zufolge vor etwa drei Monaten gepaart. In den ersten drei Tagen nach der Geburt hätten die Tiergarten-Bediensteten über eine Kamera im vorübergehend geschlossenen Löwenhaus Lebenszeichen eines Neugeborenen wahrgenommen. Am 10. August sei letztmals beobachtet worden, dass Aarany ein Jungtier gesäugt hatte. Tags darauf sei über die Kamera kein Jungtier mehr zu erkennen und auch keine akustischen Lebenszeichen mehr wahrzunehmen gewesen.