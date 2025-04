Erlangen (dpa/lby) - 27 Menschen haben sich in Bayern in diesem Jahr bereits mit Hantaviren infiziert. In den drei Jahren zuvor habe es in dem Zeitraum nur drei bis neun Fälle gegeben, teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit. Als Hauptüberträger der Viren gelten demnach Rötelmäuse. Diese können grippeähnliche Symptome hervorrufen, es sind aber auch schwere Verläufe möglich.