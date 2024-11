Auch im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen war erst kürzlich an einem verendeten Feldhasen Tularämie nachgewiesen worden. Zuvor waren nach Angaben des Landratsamts mehrere tote Hasen in der Gemeinde Aiterhofen gefunden worden. Dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zufolge hatte es in diesem Jahr in Bayern (Stand: Oktober) bisher 28 Nachweise von Tularämie-Infektionen gegeben.