Zoobetrieb Erfurter Zoo mit Besucherplus und mehr Tieren

Erfurt (dpa/th) - Besucher des Erfurter Zoos müssen sich in diesem Jahr auf eine rege Bautätigkeit einstellen. Mit dem Umbau des Nashornhauses und den Arbeiten an einer modernen Anlage für den Roten Panda stehen 2025 große Projekte an, wie der Thüringer Zoopark mitteilte. Unter der Ägide des seit Jahresbeginn neuen Direktors Jan Schleinitz soll der Zoopark zukunftsfähig werden. Neben der Fortführung laufender Projekte werde dazu in den kommenden Monaten auch ein Masterplan zur Entwicklung des Zoos erstellt.