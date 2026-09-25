"Die sehen schon gefährlich aus, aber wenn wir aufpassen und darauf achten, was die Tierpfleger uns erklären, klappt das gut", berichtete die 15-jährige Nora Betzler aus der Schweiz. Sie gehört zu der Gruppe aus drei Mädchen und drei Jungen, die dieses Mal für Zoo-Praktika vor der Kamera stehen. Als Nächstes drehen sie im Frühjahr im Zoo Leipzig, danach folgen noch Aufnahmen in Sachsen-Anhalt.