 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Wenn Teenies Stachelschweine füttern: Dreh für Zoo-Doku

Zoo-Praktikum vor der Kamera Wenn Teenies Stachelschweine füttern: Dreh für Zoo-Doku

Die Tierpfleger im Erfurter Zoo haben diese Woche besondere Unterstützung erhalten: Sechs Jugendliche haben bei einem Serien-Dreh mit angepackt und etliche Tiere kennengelernt.

Erfurt (dpa/th) - Stachelige Bekanntschaft hat eine Gruppe Jugendlicher bei Dreharbeiten im Erfurter Zoo machen dürfen. Für die fünfte Staffel der Kinder- und Zoo-Serie "Elefant, Tiger & Kids" sind die Teenie-Protagonisten unter anderem ins Gehege zu "Bonnie" und "Clyde" gestiegen. Unter Aufsicht und Führung von Tierpflegerin Anna Wegner haben sie das Stachelschwein-Paar unter anderem gefüttert – auch wenn es manche der Teilnehmer mit Blick auf die langen Keratinstachel der Nagetiere zunächst etwas Überwindung kostete. 

Nach der Werbung weiterlesen

"Die sehen schon gefährlich aus, aber wenn wir aufpassen und darauf achten, was die Tierpfleger uns erklären, klappt das gut", berichtete die 15-jährige Nora Betzler aus der Schweiz. Sie gehört zu der Gruppe aus drei Mädchen und drei Jungen, die dieses Mal für Zoo-Praktika vor der Kamera stehen. Als Nächstes drehen sie im Frühjahr im Zoo Leipzig, danach folgen noch Aufnahmen in Sachsen-Anhalt.

Auch Tiere profitieren

Die Zooverwaltung in Erfurt freut sich über den mittlerweile zweiten Dreh für die Serie dort. "Das ist auch eine gute Werbung für künftige Mitarbeiter", sagte Tina Risch, zoologische Leiterin des Zoos. Und auch die Tiere profitierten von der Drehwoche mit den Kids: So haben die Jugendlichen etwa für die Elefanten Beschäftigungselemente gebaut – welche genau das waren, sollte noch nicht verraten werden.

Um bei den Drehs dabei zu sein, brauchten die Jugendlichen keine Vorkenntnisse, erklärte Produzentin Anke Kossira. "Wir machen das ohne Casting und schreiben etwa Schulen an. Jeder kann sich bewerben." Vorkenntnisse zu Tieren, oder als Schauspieler sind nicht nötig, betont sie.

Die fünfte Staffel der Doku-Serie mit den Aufnahmen aus Erfurt soll ab Herbst kommenden Jahres in der ARD-Mediathek und beim KiKA zu sehen sein. Produziert werden die Episoden von Cine Impuls Leipzig im Auftrag des MDR.