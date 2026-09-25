Erfurt (dpa/th) - Stachelige Bekanntschaft hat eine Gruppe Jugendlicher bei Dreharbeiten im Erfurter Zoo machen dürfen. Für die fünfte Staffel der Kinder- und Zoo-Serie "Elefant, Tiger & Kids" sind die Teenie-Protagonisten unter anderem ins Gehege zu "Bonnie" und "Clyde" gestiegen. Unter Aufsicht und Führung von Tierpflegerin Anna Wegner haben sie das Stachelschwein-Paar unter anderem gefüttert – auch wenn es manche der Teilnehmer mit Blick auf die langen Keratinstachel der Nagetiere zunächst etwas Überwindung kostete.