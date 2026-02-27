Zollkontrolle: Kiloweise Tiefkühlpizza ungekühlt auf Autobahn transportiert

Würzburg/Nürnberg (dpa/lby) - Dutzende Kilo Tiefkühlpizza hat ein Lieferant ungekühlt in seinem Auto über die Autobahn transportiert. Bei einer zufälligen Kontrolle auf der A3 nahe Würzburg fanden Zöllner am Mittwoch knapp 70 Kilogramm Pizza sowie gefüllte Reisbällchen im Kofferraum des Fahrzeugs. Der Fahrer war mit der Ware auf dem Weg in die Region Nürnberg und sollte sie an ein Bistro ausliefern, wie der Zoll mitteilte. Die Lebensmittelüberwachung ordnete die sofortige Vernichtung der Ware an.