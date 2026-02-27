 
Zollkontrolle Kiloweise Tiefkühlpizza ungekühlt auf Autobahn transportiert

Zöllner stoppen ein Auto auf der Autobahn. Im Kofferraum des Wagens machen sie auf einem Parkplatz eine ungewöhnliche Entdeckung.

Zollkontrolle: Kiloweise Tiefkühlpizza ungekühlt auf Autobahn transportiert
Der Pizzalieferant wurde von den Zöllnern auf einer Autobahnraststätte kontrolliert. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Würzburg/Nürnberg (dpa/lby) - Dutzende Kilo Tiefkühlpizza hat ein Lieferant ungekühlt in seinem Auto über die Autobahn transportiert. Bei einer zufälligen Kontrolle auf der A3 nahe Würzburg fanden Zöllner am Mittwoch knapp 70 Kilogramm Pizza sowie gefüllte Reisbällchen im Kofferraum des Fahrzeugs. Der Fahrer war mit der Ware auf dem Weg in die Region Nürnberg und sollte sie an ein Bistro ausliefern, wie der Zoll mitteilte. Die Lebensmittelüberwachung ordnete die sofortige Vernichtung der Ware an. 

Gegenüber den Beamten gab der Pizzafahrer an, die ungekühlte Ware in Würzburg von einem anderen Fahrer übernommen zu haben. Nun ermittelt die Lebensmittelüberwachung der Stadt Würzburg gegen die Firma, die den Transport veranlasst hat. Auf die Verantwortlichen könnten Bußgelder zukommen, hieß es. Der Fahrer selbst habe nach der Kontrolle weiterfahren können. Ihm drohe keine Strafe, sagte ein Zollsprecher.