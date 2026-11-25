Die EU sieht ihre Seite des Deals erfüllt. Seit Juli 2026 dürfen Industriegüter und Hummer aus den USA zollfrei in die EU eingeführt werden. Für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse und Meeresprodukte gelten zudem ermäßigte Zölle oder Zollkontingent-Regeln für einen besseren Marktzugang.

Für bestimmte Branchen gelten unterdessen andere Zölle: Auf bestimmte Lkw-Einfuhren verlangen die USA einen Aufschlag von 25 Prozent. Bei Autos und deren Bauteilen werden 15 Prozent fällig.

Auch neue Zölle auf chinesische Importe

Für Einfuhren aus der Exportnation China wurde ein Zollsatz von 20 Prozent ins Spiel gebracht. Je nach Produktkategorie solle dieser auf bestehende Importabgaben aufgeschlagen oder bisherige Zollsätze ablösen, sagte der hochrangige US-Beamte. Der neue Vorschlag entspreche früheren Vereinbarungen mit China, sagte er weiter.

Zuvor hatten die Vereinigten Staaten einen zusätzlichen Zoll von 12,5 Prozent auf die meisten chinesischen Importe verhängt. Washington warf Peking ebenfalls vor, kein ausreichendes Einfuhrverbot für Produkte aus Zwangsarbeit durchzusetzen. Peking wies die Kritik zurück.

Die neueste US-Ankündigung kam nur etwa eine Woche nach einem Treffen Trumps mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in Shenzhen am Rande des dortigen Apec-Wirtschaftsgipfels. Im November 2025 hatten sich Peking und Washington auf eine einjährige Pause in ihrem Zollstreit geeinigt und zuletzt eine Frist bis zum 10. Januar verlängert. Darüber hinaus sind weitere Gespräche nötig.