Zollkonflikt: Demokratische Bundesstaaten klagen gegen Trumps neue Zölle

Washington - Zahlreiche demokratisch regierte US-Bundesstaaten klagen gegen die jüngst von Präsident Donald Trump verhängten Zölle gegen 60 internationale Handelspartner. Die 25 Bundesstaaten werfen der US-Regierung vor, unter dem Vorwand, Zwangsarbeit im globalen Handel bekämpfen zu wollen, erneut willkürlich weitreichende Zölle einzuführen, wie aus der Klageschrift hervorgeht. Falls das Bundesgericht für internationales Handels- und Zollrecht (CIT) in New York die Importabgaben kassieren sollte, wäre das für Trumps aggressive Zollpolitik erneut ein herber Rückschlag. Diese ist ein wichtiger Pfeiler seiner zweiten Amtszeit seit Januar 2025.