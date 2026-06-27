Gerade bei besonders unangenehmen Kontrollen, helfe es, wenn die Tiere anzeigen, wo genau an einem Menschen nach möglichen Drogen oder anderem Illegalem gesucht werden sollte. "Körperkontrollen machen keiner von beiden Seiten Spaß, aber sie sind ein notwendiges Übel", sagt Frank H. und verweist auf Fälle, in denen Menschen in Körperöffnungen Drogen schmuggelten.

Große Ersparnisse, große Funde

An einen besonderen Erfolg mit einem Zollhund erinnert sich Lang gerne: Das auf Bargeld-Suche spezialisierte Tier sprang vor einigen Jahren bei einer Durchsuchung im Zusammenhang mit Schwarzgeld-Ermittlungen an einem Sims im Wohnzimmer eines Verdächtigen immer wieder hoch. Hinter der Gipskarton-Wand des Sims fanden die Beamten dann rund 100.000 Euro Bargeld, dazu noch Schmuck und Uhren.

Einen ganz so beeindruckenden Fund machen die Vierbeiner bei der Großkontrolle am Hermsdorfer Kreuz zwar nicht. Unabhängig vom Ergebnis sind die Tiere nach dem Einsatz bei deutlich mehr als 30 Grad auf dem Rastplatz platt. Und Riki steht bereits eine Belohnung in Aussicht: "Der bekommt noch ein ganz großes Wiener Würstchen", kündigt Herrchen und Hundeführer Frank H. an.