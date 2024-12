Marktredwitz (dpa/lby) - Zollbeamte haben bei der Kontrolle eines 50-jährigen Mannes Schmuck im Wert von etwa 40.000 Euro entdeckt – teils versteckt in seiner Unterhose. Die knapp 40 Weißgoldringe seien am Samstag in einem Zug von Marktredwitz (Wunsiedel im Fichtelgebirge) in Richtung Tschechien gefunden worden, teilte die Polizei mit.