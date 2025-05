München (dpa/lby) - Zwei Goldarmreifen, versteckt in einem Teddy: So hat ein Mann versucht, Schmuck nach Deutschland zu schmuggeln. Zollbeamte stellten die Armreifen am Münchner Flughafen sicher, als sie das Gepäck des 30-Jährigen röntgten. Den Mann erwarte nun ein Steuerstrafverfahren, hieß es.