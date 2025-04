Zoll-Turbulenzen: Thüringer Exporte in die USA gestiegen

Erfurt (dpa/th) - Die USA sind für Thüringens Exportwirtschaft der mit Abstand wichtigste Exportpartner. Im vergangenen Jahr gingen nach Zahlen des Statistischen Landesamtes 12 Prozent aller Ausfuhren in die Vereinigten Staaten. Im Vergleich zu 2023 nahm der Wert der Exporte in die USA um 14,8 Prozent auf insgesamt rund 2,2 Milliarden Euro zu. Den größten Anteil daran hatte die Thüringer Automobilbranche, die Waren im Umfang von 576,3 Millionen Euro in die USA lieferte. Die optische Industrie führte Produkte im Wert von 170,5 Millionen Euro in die Staaten aus. Die USA sind seit mehreren Jahren Hauptabnehmer Thüringer Produkte.