Fürth (dpa/lby) - Zollfahnder haben in Mittelfranken 250.000 geschmuggelte E-Zigaretten sichergestellt - so viele wie bisher noch nie in Bayern. Zwei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft, wie das Zollfahndungsamt München und die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth mitteilten. Der durch den mutmaßlichen Schmuggel verursachte Steuerschaden beläuft sich nach Angaben der Ermittler auf rund 1,4 Millionen Euro.