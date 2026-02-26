Zoll: Mehr als 100 Unregelmäßigkeiten bei Zahlung von Mindestlohn

München (dpa/lby) - In Münchner Betrieben sind in mehr als 100 Fällen Unregelmäßigkeiten bei der Zahlung von Mindestlohn festgestellt worden. Das gab das Hauptzollamt München bekannt. In den überprüften Betrieben wurden unter anderem 50 sogenannte Beitragsvorenthaltungen festgestellt, vier Fälle von Scheinselbstständigkeit und 23 Fälle, in denen Ausländer unerlaubt beschäftigt wurden. Die Ermittlungen dauern an.