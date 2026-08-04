Zoll Frankfurt: Mehr als 62.000 Energy-Drinks aus dem Verkehr gezogen

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Bei einer Kontrolle in Frankfurt am Main wurden in einem Lastwagen Tausende mutmaßlich gefälschte Energy-Drinks entdeckt und aus dem Verkehr gezogen. Wie das Zollamt in Frankfurt mitteilte, stellten die Beamten rund 15.000 Liter mit einem Verkaufswert von schätzungsweise 100.000 Euro sicher. Die am 19. Juli gefundenen Dosen wurden nach Angaben des Zollamts erst vor kurzer Zeit vernichtet.