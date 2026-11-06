Monatelang ist um die Zukunft der Pucho-Bar auf dem ehemaligen Sportplatz am Rittersbach in Langewiesen gerungen worden. Das stark sanierungsbedürftige Gebäude, dessen älteste Gebäudeteile aus den 1940er-Jahren stammen, diente einst als Sportlerheim, stand mit dem Umzug des neuen Sportareals in die Mitte der Heinse-Stadt leer und wurde im Sommer 2025 Gegenstand einer Debatte zwischen Stadtverwaltung und Ortsteilrat.