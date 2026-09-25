Zoff im Bundestag Ordnungsruf für "Moskau-Minion von der AfD"

Berlin - Für eine verbale Breitseite gegen Markus Frohnmaier von der AfD hat der Grünen-Abgeordnete Robin Wagener im Bundestag einen Ordnungsruf kassiert. Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne) sagte am Freitag, Wagener habe den AfD-Abgeordneten am Donnerstag in der Debatte zu einem AfD-Antrag mit dem Titel "Keine EU-Mitgliedschaft und keine militärischen Beistandsgarantien für die Ukraine" als "Moskau-Minion der AfD" bezeichnet und ihm vorgeworfen, er habe "wieder pflichtbewusst das Memo aus dem Kreml" vorgetragen. Die Bezeichnung "Moskau-Minion" sei "eindeutig herabsetzend", begründete Nouripour den Ordnungsruf.