Zölle Trump: Zölle und "Strafe" für Russland-Energiepartner Indien

Trump will nicht nur die 25 Prozent Zölle erheben - so wie die US-Regierung es von vielen anderen Ländern ebenfalls ab 1. August verlangt. Indien werde zusätzlich eine "Strafe" bekommen. Am Dienstag begann laut Trump eine 10-Tage-Frist für deutlich höhere Zölle für Russlands Handelspartner. Damit erhöht er in den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine den Druck auf Russland.