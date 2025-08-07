Zölle Schweiz: Schweiz nach Zollschock im Krisenmodus

Noch während die gelernte Dolmetscherin in der Luft war, kanzelte Trump sie in einem Fernsehinterview wie ein Schulmädchen ab: "Sie hat einfach nicht zugehört", gab er ein weiteres Telefongespräch wider. Zeit hatte er für Keller-Sutter nicht, sie musste mit Außenminister Marco Rubio vorliebnehmen.

Keller-Sutter hänge dem Selbstbild der Schweiz als verlässliche Nation nach, schreibt die "Neue Zürcher Zeitung". "Doch was bringt das in einer Welt, in der die Willkür regiert? Was nützt es der Schweiz, berechenbar zu sein, wenn ein Präsident Zollsätze wie Hasen aus dem Hut zaubert?"