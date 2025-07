Zivilverfahren Mutter von Peggy fordert Schmerzensgeld - Erneuter Prozess

Oberlandesgericht hält Klage ebenfalls für unbegründet

Zur Verhandlung in Bamberg hatte die Zivilkammer verfügt, dass beide Parteien persönlich erscheinen. In einer vorläufigen Bewertung ließ die Vorsitzende Richterin erkennen, dass sie die Klage ebenfalls für unbegründet hält. So geht auch das Oberlandesgericht derzeit davon aus, dass der ehemalige Verdächtige seine Aussage glaubhaft zurückgezogen hat. Es gebe keine Indizien, die eindeutig auf den Beklagten hinwiesen, sagte die Richterin. Anders als in einem Strafverfahren muss die Klägerin in dem Zivilprozess selbst Beweise für ihre Forderungen vorlegen. Ein Urteil soll am 14. August verkündet werden.