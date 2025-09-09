Zivilschutz: Innenminister wirbt für Vorräte im Krisenfall

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Innenminister Georg Maier hat die Menschen in Thüringen ermuntert, sich Vorräte für mögliche Krisenfälle anzulegen. Der SPD-Politiker warnte davor, Ängste zu schüren, sagte aber zugleich: "Wir müssen uns leider auch auf kriegerische Ereignisse einstellen - das heißt für mich der Verteidigungsfall." Maier sagte, die Wahrscheinlichkeit sei gering, aber es könnten Situationen eintreten, in denen es besser sei, wenn man sich ein oder zwei Tage versorgen kann.