Dass es im Rahmen so einer Jahreshauptversammlung der Steinacher Feuerwehr auch gerne einmal ganz grundsätzlich zugeht, war in den vergangenen Jahren regelmäßig zu erleben. So auch heuer. Entsprechend blieb es zur Zusammenkunft am Sonnabend nicht bei einer reinen Einsatzrückschau und Ausbildungsstunden-Nachlese. Vielmehr nutzten Stadtbrandmeister Holger Jacob und sein Stellvertreter René Leipold die Gelegenheit, in ihren Berichten ein Stichwort nach dem anderen zu platzieren zu jenen Dingen, bei denen es hakt und klemmt im ehrenamtlichen Retter-Job. Der Minimalismus, es bei einem geselligen Grußwort belassen zu können? War damit umgekehrt den anwesenden Lokalpolitikern genommen.