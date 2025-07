Siegsdorf (dpa/lby) - Couragierte Zeugen haben in Oberbayern zwei mutmaßliche Täter nach einem bewaffneten Raubüberfall gestoppt und festgehalten, bis die Polizei eingetroffen ist. Die beiden 19-Jährigen sollen am Dienstag einen Lebensmitteldiscounter in Siegsdorf (Landkreis Traunstein) überfallen haben, wie die Polizei mitteilte. Inzwischen befinden sich beide in Untersuchungshaft. Verletzt worden sei niemand.