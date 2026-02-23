Zivilcourage: Mann hilft zwei Mädchen und wird selbst zum Opfer

Fürth (dpa/lby) - Ein 41-Jähriger ist in Fürth angegriffen worden, als er zwei jungen Mädchen an einer Bushaltestelle zu Hilfe kam. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.
Zivilcourage mit Folgen: Ein 41-Jähriger eilt an einer Bushaltestelle zwei Mädchen zu Hilfe - und wird selbst attackiert. Die Angreifer und die Jugendlichen fliehen.
Fürth (dpa/lby) - Ein 41-Jähriger ist in Fürth angegriffen worden, als er zwei jungen Mädchen an einer Bushaltestelle zu Hilfe kam. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.
Demnach hatte der Mann am Sonntagmorgen beobachtet, wie mehrere Männer zwei etwa 14 Jahre alte Mädchen bedrängten. Als der 41-Jährige den Mädchen zu Hilfe eilte, schlugen die Angreifer auf ihn ein und flüchteten anschließend. Die beiden Mädchen stiegen in einen Bus und fuhren davon.
Im Zuge der Fahndung kontrollierte die Polizei zwei Tatverdächtige im Alter von 27 und 44 Jahren. Während dieser Maßnahmen verhielten sich zwei weitere Männer, ein 25- und ein 46-Jähriger, aggressiv und störten die Kontrolle so massiv, dass sie in Gewahrsam genommen wurden.
Die mutmaßlichen Täter müssen sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Die Polizei sucht nach den bislang unbekannten Mädchen und weiteren Zeugen.