Zivilcourage: Mann hilft zwei Mädchen und wird selbst zum Opfer

Demnach hatte der Mann am Sonntagmorgen beobachtet, wie mehrere Männer zwei etwa 14 Jahre alte Mädchen bedrängten. Als der 41-Jährige den Mädchen zu Hilfe eilte, schlugen die Angreifer auf ihn ein und flüchteten anschließend. Die beiden Mädchen stiegen in einen Bus und fuhren davon.