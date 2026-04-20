Zivilcourage: Mann greift Streitschlichter mit Schraubenzieher an

Bamberg (dpa/lby) - Mit einem Schraubenzieher hat ein 46-Jähriger versucht, auf einen Mann an einer Tankstelle in Bamberg einzustechen. Der Mann soll am Freitagmorgen versucht haben, einen Streit zwischen dem 46-Jährigen und einem 50-Jährigen zu schlichten und sei dann selbst zum Opfer geworden, teilte die Polizei mit. Der 46-Jährige habe dem Schlichter zunächst gegen die Brust getreten und dann versucht, mit einem Schraubenzieher auf ihn einzustechen, hieß es weiter. Als der Schlichter den 46-Jährigen am Boden festhielt, soll der 50-Jährige mehrfach auf diesen eingetreten haben.