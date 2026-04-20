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  4. Mann greift Streitschlichter mit Schraubenzieher an

Zivilcourage Mann greift Streitschlichter mit Schraubenzieher an

Zwei Männer streiten sich an einer Tankstelle. Ein Dritter schreitet ein, um zu schlichten. Doch dann wird er selbst angegriffen.

Zivilcourage: Mann greift Streitschlichter mit Schraubenzieher an
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Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bamberg (dpa/lby) - Mit einem Schraubenzieher hat ein 46-Jähriger versucht, auf einen Mann an einer Tankstelle in Bamberg einzustechen. Der Mann soll am Freitagmorgen versucht haben, einen Streit zwischen dem 46-Jährigen und einem 50-Jährigen zu schlichten und sei dann selbst zum Opfer geworden, teilte die Polizei mit. Der 46-Jährige habe dem Schlichter zunächst gegen die Brust getreten und dann versucht, mit einem Schraubenzieher auf ihn einzustechen, hieß es weiter. Als der Schlichter den 46-Jährigen am Boden festhielt, soll der 50-Jährige mehrfach auf diesen eingetreten haben. 

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Nach Polizeiangaben sitzt der 46-Jährige nun wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft, der 50-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung. Beide Männer sollen alkoholisiert gewesen sein. Der Schlichter erlitt keine Stichverletzungen, wurde jedoch leicht verletzt. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen.