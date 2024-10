Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) - Ein Kunde hat in einem Supermarkt in der Oberpfalz einen bewaffneten Raubüberfall verhindert. Wie die Polizei mitteilte, ist der Mann eingeschritten, als ein Unbekannter am Donnerstag - bewaffnet mit einer Axt - eine Kassiererin in Neumarkt in der Oberpfalz zur Herausgabe von Bargeld zwang.