Zivilcourage: Handwerker verhindern Brand durch Essen auf dem Herd

Mindelheim (dpa/lby) - Zwei Handwerker haben einen möglichen Wohnungsbrand durch stehengelassenes Essen auf dem Herd verhindert. Die Bewohnerin verließ kurzzeitig ihre Wohnung in Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) und sperrte sich versehentlich aus, wie die Polizei mitteilte. In der Wohnung befand sich noch ihr körperlich beeinträchtigter Ehemann, der weder die Tür öffnen noch das Essen vom Herd nehmen konnte. Dadurch entwickelte sich Rauch.