 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Handwerker verhindern Brand durch Essen auf dem Herd

Zivilcourage Handwerker verhindern Brand durch Essen auf dem Herd

Geistesgegenwart und schnelles Handeln: Zwei Handwerker retten einen Mann vor Rauch und verhindern Schlimmeres in einer Wohnung in Mindelheim.

Zivilcourage: Handwerker verhindern Brand durch Essen auf dem Herd
1
Die Handwerker brachen die Tür zur Wohnung auf. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa

Mindelheim (dpa/lby) - Zwei Handwerker haben einen möglichen Wohnungsbrand durch stehengelassenes Essen auf dem Herd verhindert. Die Bewohnerin verließ kurzzeitig ihre Wohnung in Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) und sperrte sich versehentlich aus, wie die Polizei mitteilte. In der Wohnung befand sich noch ihr körperlich beeinträchtigter Ehemann, der weder die Tür öffnen noch das Essen vom Herd nehmen konnte. Dadurch entwickelte sich Rauch.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Handwerker bemerkten die Situation und brachen die Wohnungstür mit einem Hebelwerkzeug auf. Sie nahmen das Essen vom Herd und brachten den Mann nach draußen. Der Rettungsdienst untersuchte ihn vorsorglich, er blieb aber unverletzt. Zu einem Brand der Wohnung kam es nicht.