Zivilcourage: Dieb durch Kamera an der Haustür beobachtet und gestellt

Rain (dpa/lby) - Über die Kamera an der Gegensprechanlage einer Haustür haben zwei Zeugen einen Dieb beobachtet und ihn kurz darauf gestellt. Wie die Polizei mitteilte, nahm der 26-Jährige am Freitag eine Geldbörse aus einem Kinderwagen, der vor einer Haustür in Rain (Kreis Donau-Ries) abgestellt war. Zwei Männer, die den Diebstahl über die Kamera beobachtet hatten, nahmen daraufhin die Verfolgung auf.