 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Dieb durch Kamera an der Haustür beobachtet und gestellt

Zivilcourage Dieb durch Kamera an der Haustür beobachtet und gestellt

Zuerst gefilmt und dann gefasst: Zwei Zeugen nehmen umgehende die Verfolgung auf – und sichern der Besitzerin so ihr Portemonnaie.

Zivilcourage: Dieb durch Kamera an der Haustür beobachtet und gestellt
1
Die beiden Zeugen hielten den Dieb fest, bis die Polizei eintraf. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Rain (dpa/lby) - Über die Kamera an der Gegensprechanlage einer Haustür haben zwei Zeugen einen Dieb beobachtet und ihn kurz darauf gestellt. Wie die Polizei mitteilte, nahm der 26-Jährige am Freitag eine Geldbörse aus einem Kinderwagen, der vor einer Haustür in Rain (Kreis Donau-Ries) abgestellt war. Zwei Männer, die den Diebstahl über die Kamera beobachtet hatten, nahmen daraufhin die Verfolgung auf. 

Nach der Werbung weiterlesen

Laut Polizei gelang es ihnen, den Täter bis zum Eintreffen der Beamten festzuhalten. Die Geldbörse, die der Mann in einem Gebüsch versteckt hatte, konnte schließlich der Besitzerin zurückgegeben werden. Die Polizei ermittelt gegen den 26 Jahre alten mautmaßlichen Täter, wie es hieß. 

Wie es dazu kam, dass die Zeugen den Diebstahl auf der Kamera gesehen haben, ist laut einer Polizeisprecherin nicht bekannt.