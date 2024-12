Der Fußball-Bundesligist hatte sich am Mittwochabend durch ein Tor von Ruben Vargas in der Nachspielzeit der Verlängerung ins Elfmeterschießen gerettet und dieses dann mit 5:4 gewonnen. Bauer, der den entscheidenden Schuss versenkte, jubelte danach in Richtung der Karlsruher Fans. Diese reagierten erzürnt. Nach kurzer Zeit beruhigte sich die Szenerie im Wildpark aber wieder.