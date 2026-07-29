Idyllisch gelegen unter einer großen, dicht bewachsenen Weide hängt ein gespanntes Tuch. Darunter sorgt eine Matte für die nötige Sicherheit. Ein Mädchen tritt ohne Furcht auf die Matte, greift das bordeauxfarbene Tuch mit festem Griff und zieht sich mühelos nach oben. Für einen Moment scheint sie schwerelos. Die Beine umschlingen den Stoff, der Körper dreht sich in der Luft. Sie macht geschmeidige Bewegungen, verschmilzt augenscheinlich mit dem robusten und doch eleganten Stoff und präsentiert verschiedene akrobatische Figuren. Unten verfolgen die anderen Kinder jede Bewegung aufmerksam und belohnen ihn mit lautem Applaus. Dann gleitet sie zurück auf den Boden und überlässt die Bühne dem nächsten Nachwuchsartisten. Doch diese Station ist nur eine von vielen.