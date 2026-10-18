Einmal ein großer Star sein, welches Kind träumt nicht davon. Für die Schülerinnen und Schüler der Staatlichen Grundschule „Am Stollen“ und den Kindern des AWO Kindergartens „Käthe Kollwitz“ in Ilmenau wurde dieser Traum wahr. Der erste Ostdeutsche Projektzirkus Andre Sperlich war für eine Woche aus dem Schulhof zu Gast. Nur drei Tage hatten die jungen Zirkuskünstler Zeit, um im großen bunten Zirkuszelt als Pirat, Feuerschlucker oder Clown aufzutreten. Sie lernten jonglieren, auf dem Seil zu balancieren und am Trapez atemberaubende Kunststücke vorzuführen. Das Zaubern und die Dressurdarbietungen mit den weißen Tauben forderten die Talente der Kinder auf ganz besondere Weise.