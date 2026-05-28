Als die aufgeplusterte Taube auf ihrem Kopf landet statt auf der Schulter, bleibt Pia (Klasse 3 a) ganz cool. Als ob ihr solche tierischen Erlebnisse jeden Tag passieren. Dabei hat sie wie auch die anderen elf Mädchen erst tags zuvor mit Trainerin Mary den Umgang mit den menschenvertrauten Vögeln und die Choreografie für den gemeinsamen Auftritt in der Dreamland-Manege geübt. Zirkuszelt und Zirkuswagen stehen schon seit einigen Tagen am Herpfer Waldstadion. Die Crew vom 1. Ostdeutschen Projektcircus André Sperlich, einem Familienunternehmen, reiste bereits vor Pfingsten an und genießt nun den Panoramablick auf die Landschaft der Vorderrhön.