„Ausverkauft“, hatten die Mitglieder des Stützerbacher Carneval-Vereins am Samstag in ihren Status-Meldungen verkündet. Und das zeigte sich auch am Abend: Die Bimb war voll. Allein rund 160 belegte Sitzplätze, dazu noch jene, die sich keinen Stuhl reserviert hatten. Das freute die Veranstalter, waren es doch fast eineinhalb mal so viele Besucher wie im November, die das närrische Treiben auf der Bühne beziehungsweise in der Manege verfolgten. Unter dem Motto „Zirkusfasching“ begleitete Moderator Marius das Publikum durch den Abend. Fast drei Stunden lang boten die Stützerbacher SCVler ein Programm, das wirklich für jeden Geschmack etwas dabei hatte: Beeindruckende Tanzauftritte der ganz Kleinen bis Großen, inklusive Gastauftritten wie etwa der Mädels aus Großbreitenbach; Sketche, zum Beispiel aus der „Psychopraxis Hahnefeld“ (in Anspielung auf den tatsächlichen Hausarzt im Ort) sorgten für viele Lacher.