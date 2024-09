Der Unfall hat sich am Samstagabend während einer Vorstellung des Circus Krone ereignet. Deren Angaben zufolge ist der Zirkus vom 19. bis zum 22. September in Burghausen und reist dann weiter nach Neumarkt in der Oberpfalz. Für Rückfragen war der Zirkus vorerst nicht erreichbar. Bei dem Kunststück befinden sich die Akrobaten nach Polizeiangaben an sogenannten Strapaten - Bänder, die meist an der Decke befestigt sind.