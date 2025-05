Auf Teller-Drehen, Akrobatik, Jonglage und Geschick auf dem Ring-Trapez lautete in der vergangenen Woche der Unterrichtsstoff an der Oberlinder Grundschule. Dank Förderverein und Sponsoren gelang es dabei den Mitmach-Zirkus „Funny“ nach Sonneberg zu holen. Das Trainer-Gespann aus Oebisfelde in Sachsen-Anhalt leitete die 194 Jungs und Mädchen an, ihre Leidenschaft für Tanz, Musik, Rollenspiele, Athletik und vor allem ein gemeinsames Auftreten zu stärken. Zuvor war freilich Elternarbeit und Muskelkraft gefragt: Gleich nach Ankunft der Profis am 10. Mai galt es zunächst mithilfe der Mütter und Väter das Zelt aufzustellen in der Mittleren Motsch, schildert Schulleiterin Marika Schindhelm.