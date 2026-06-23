Plötzlich stand da auf dem Gelände des Neuen Kurparks in Bad Liebenstein in null Komma nichts ein richtiges Zirkuszelt. So mancher Einwohner und Gast wird sich verwundert die Augen gerieben haben: Ein Zirkus in der Stadt? Die Grundschüler erwarteten dieses Ereignis mit großer Spannung. Denn die einwöchige Gastrolle des „Zirkusprojektes Klecks“ aus Sachsen-Anhalt sollte für sie zu einem einzigartigen, unvergesslichen Erlebnis werden.