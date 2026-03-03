Wie oft schafft man es wohl, sich innerhalb von eineinhalb Stunden umzuziehen – und in immer anderen Kostümen diverse Zirkusnummern aufzuführen? Die 16-jährige Thalia Lauenburger hat vielleicht selbst nicht nachgezählt. Fakt aber ist: Das Teenager-Mädel ist als jüngster Spross der Osnabrücker Zirkusfamilie Lauenburger bereits extrem vielseitig und bestreitet einen guten Teil der großen Show allein – oder im Team mit Mama oder Papa.