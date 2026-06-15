Zirkus Flic Flac Artist Casselly fliegt als Kanonenkugel am Kasseler Himmel

Kassel (dpa/lhe) - "Es muss knallen in der Manege" - mit diesen Worten hat Star-Akrobat René Casselly sein neues Winterprogramm im Zirkus Flic Flac angekündigt. Wie um das zu unterstreichen, gab es am Mittag in Kassel bereits einen leisen Knall: Jenen der Kanone, die den Artisten in einem hohen Bogen in Richtung eines Trampolins schoss. Rund 25 Meter flog der durch diverse TV-Formate bekannte Casselly mit einem Vorwärts-Salto. Bei den Shows im Dezember und Januar will er noch weiterfliegen, wie er ankündigte.