Der Herbst ist ja ohnehin die Jahreszeit für Großeinsätze in Gärten aller Art – und so wurde am vergangenen Samstag nun auch der Schulgarten der Grundschule „K. E. Ziolkowski“ auf der Pörlitzer Höhe von Ilmenau einer großen Frischzellenkur unterzogen – und zwar auf Initiative des Fördervereins dieser Schule. Rund 40 Eltern, Kinder, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher packten – selbstverständlich mit Unterstützung des Hausmeisters – tatkräftig an, um den Schulgarten zu erneuern und ihn in ein echtes Vorzeigeprojekt zu verwandeln.