Zinsen: Japanischer Leitzins auf dem höchsten Stand seit 30 Jahren

Der japanische Yen gab trotz der Zinserhöhung im Verhältnis zu allen wichtigen Währungen nach. "Die Ankündigung, man wolle den Zins weiter anheben, steht schon sehr lange in der Pressemitteilung drin, und für 2025 bedeutete dies zwei Zinsanhebungen, die allerdings zeitlich 11 Monate auseinanderlagen", erklärten die Devisenexperten der Commerzbank die Reaktion. "Von daher wird es mehr brauchen für den Yen, um wieder gegen den US-Dollar ein wenig an Land zu gewinnen."