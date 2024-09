Zimmer, Küche, Bad: Thüringen bei Studi-Wohnheimplätzen weiter auf Spitzenplatz

"Dieser Förderung bedarf es auch in Zukunft, um die Wohnheime bedarfsgerecht zu sanieren und den Bestand zu erhalten", so Hollnack. Derzeit laufe die Sanierung des Wohnheims Haus D in Ilmenau, die im Herbst abgeschlossen sein soll. In Erfurt erfolge in den nächsten Jahren die Sanierung des Wohnheims Plauener Weg, in Nordhausen sei ein Neubau geplant. Weitere Sanierungen seien unter anderem in Jena vorgesehen.