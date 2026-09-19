Nordhausen (dpa/th) - Unbekannte haben in Nordhausen einen Zigarettenautomaten gesprengt. Die Täter verwendeten dafür in der Nacht zu Samstag ein unbekanntes Mittel und zerstörten den Automaten komplett, wie die Polizei mitteilte. Erbeutet wurde eine unbekannte Menge an Zigaretten, da der Automat keine Möglichkeit zur Barzahlung hatte. Durch herumfliegende Metallteile wurde auch ein in der Nähe abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrerer Tausend Euro geschätzt.