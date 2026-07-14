Tabakbranche warnt vor Schwarzmarkt-Zunahme

Die Tabaklobby hatte die Koalitionspläne kritisiert und als "reine Fantasie" bezeichnet. Nach ihrer Schätzung wird es zu den Steuermehreinnahmen nicht kommen, weil viele Konsumenten auf den Schwarzmarkt ausweichen und sich mit billigeren illegalen Zigaretten eindecken werden. Der Konsument sei preissensibel, sagt Jan Mücke vom Branchenverband BVTE. Er verweist darauf, dass es Anfang 2026 bereits eine Erhöhung der Tabaksteuer um 15 Cent gegeben habe und dadurch die legalen Steuereinnahmen gesunken seien. Dieser Sinkflug bei Tabaksteuer-Einnahmen würde sich künftig verschärfen, sollte das Koalitionsvorhaben umgesetzt werden, warnt Mücke.