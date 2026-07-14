Berlin - Die geplante Anhebung der Tabaksteuer, die zu deutlich höheren Zigaretten-Preisen führen würde, stößt beim Suchtbeauftragten der Bundesregierung auf Zustimmung. "Meinetwegen kann die Tabaksteuer noch höher gehen, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Änderungsantrag, der vorliegt", sagte Hendrik Streeck im Deutschlandfunk. Die schwarz-rote Koalition möchte ein Regierungsvorhaben verschärfen und die 2027 erwarteten Steuer-Mehreinnahmen um rund 0,8 Milliarden Euro verdoppeln. Die zusätzlichen Einnahmen sollten auch in Programme zum Rauchstopp und zur Prävention fließen, so der CDU-Bundestagsabgeordnete.