Nicht nur in Berlin, möchte er den Politikern im Bundestag den Marsch blasen. Zwar spielte Raimund Meß (SPD), bewaffnet mit einer Tuba, auf der Bühne den „lustigen Brummbären“, ein Instrumentensolo. Doch wenn er in den Bundestag kommen sollte, gehe es ihm um andere Inhalte, so verspricht er es. Er möchte Südthüringen in Berlin vertreten: Einer aus der Region für die Region.