Mit einer festlichen Zeugnisübergabe im Kressehof in Walldorf hat die Regelschule „Am Pulverrasen“ ihre Abschlussklassen verabschiedet. Eltern, Großeltern, Lehrkräfte und Gäste begleiteten die Absolventinnen und Absolventen auf dem Weg in einen neuen Lebensabschnitt. Durch das Programm führten Benjamin Schreiber (9b) und Malik Lewandowski (6b). Organisiert und geleitet wurde die Feier von Lehrerin Bettina Wieczorrek. Für die musikalische und künstlerische Umrahmung sorgten Alma und Talia mit Gesang, Hannah und Felicitas mit ihrer Tanzgruppe, Elena und Valentin am Klavier sowie die Breakdance-AG von Norbert Grimm und Michele Ley.