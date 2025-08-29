Sie mussten sich lange gedulden, die jungen Frauen und Männer, die da in den ersten Reihen im Saal des Meininger Volkshauses Platz genommen hatten – um endlich ihre Abschlusszeugnisse entgegennehmen zu können. Mehrere prominente Gäste waren gekommen, die ihnen in einem Grußwort gratulieren wollten zu dem Abschluss, den sie nach ihrer dreijährigen Ausbildung nun erreicht haben. Nicht nur ihr Schulleiter Dieter Rothmann gehörte dazu, sondern auch der Vizepräsident vom DRK Thüringen Helmut Schuchardt, der Staatssekretär aus dem Thüringer Innenministerium Andreas Bausewein, der ehrenamtliche Vizelandrat des Landkreises Schmalkalden-Meiningen Ralf Liebaug, Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder, der Leiter der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Jörg Henze sowie der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes im Landkreis Schmalkalden-Meiningen Dr. med. Michael Walther.