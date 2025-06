Über Stilfragen und Umgangsformen mit Robert Sesselmann zu streiten, macht kaum Sinn. Der Mann pflegt seine ganz eigene Linie beim Kommunikationsgebaren. Mitte kommender Woche jährt sich der Dienstantritt von Deutschlands erstem und weiter einzigem AfD-Landrat zum zweiten Mal. Am 3. Juli 2023 bekundete er – am ersten Arbeitstag via Audio-Gruß gegenüber rund 600 Teilnehmern der sogenannten Montagsdemo – sich auch in Zukunft nichts von „Mainstream-Medien“ vorschreiben zu lassen zur Art und Weise, wie die Dinge in Bund, Land und Kreis anzusprechen sind.