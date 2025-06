„Ich möchte einen perfekten Abend haben“, sagt eine Schülerin im lilafarbenen Kleid. Sie ist eine der 85 Abiturienten des Ilmenauers Gymnasiums „Am Lindenberg“, die am Freitagnachmittag in der Festhalle ihr Zeugnis erhalten. „Der Tag ist zweigeteilt – zunächst gibt es Zeugnisausgabe, um 21 Uhr startet der Abiball“, erklärt Toralf Asche, der stellvertretende Elternsprecher. Am Abend würden rund 500 Gäste erwartet.